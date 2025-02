İmamoğlu'ndan vatandaşa tarihi çağrı!

İBB Başkanı ve CHP'nin ön seçimde Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde partililere tarihi çağrıda bulundu. İmamoğlu, "Hepinizi bu tarihi sürecin bir parçası olmaya, değişimin gücüne güç katmaya, adalet, refah, eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz vermeye davet ediyorum" dedi.

CHP'de ön seçimde tek aday olarak yarışacak olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partililere seslendi. İmamoğlu X hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda sandık çağrısında bulundu. İmamoğlu'nun AKP'nin bugünkü kongre öncesi paylaşımı yapması da dikkat çekti.

İMAMOĞLU: 23 MART'TA ÖNÜMÜZE GELECEK SANDIK ÖNCÜ SANDIKTIR

23 Mart'taki sandığın Türkiye'nin önüne açılacak yeni bir yol haritası olduğunu belirten İmamoğlu, "Demokrasilerde mühür milletin elindedir. Milletin iradesi de tüm siyasi hesapların üzerindedir. 23 Mart'ta önümüze gelecek sandık öncü sandıktır. İhtiyaç duyduğumuz azim ve kararlılık bu sandıktan tüm ülkeye dalga dalga yayılacak, eski ve yeni üyelerimiz kullanacakları oylarla öncü olacak. Tarih sayfalarındaki yerlerini alacaktır. 23 Mart'taki sandık Türkiye'nin önüne açılacak yeni bir yol haritasıdır" dedi.

"DEĞİŞİMİ NE KADAR ÇOK İSTEDİĞİNİZİ GÖSTERİN"

İmamoğlu videolu paylaşımında şunlar söyledi;

"O yolu aşmanın mücadelesini hep beraber paylaşacağız. Her yeni üyelik ülkemizdeki kötü gidişe yükselen bir ses olacaktır. Vereceğiniz her oy milyonların cesaretine kanat takacak. Sandığa giderken atacağınız her adım filizlenen yeni bir umut olacak. Göstereceğiniz irade büyük bir zaferin habercisi olacak. Sesiniz öyle gür çıkacak ki bütün dünya duyacak. Gelin, değişimi ne kadar istediğinizi gösterin. Umutsuzluğa teslim olmadığınızı gösterin. Özgür ve adaletli Türkiye için iradenizi gösterin. Vereceğiniz her oy adaletsizliğe, umutsuzluğa itirazdır. Vereceğiniz her oy zengin ve güçlü Türkiye için değişim ateşine ışık olacaktır. Hepinizi bu tarihi sürecin bir parçası olmaya, değişimin gücüne güç katmaya, adalet, refah, eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz vermeye davet ediyorum."