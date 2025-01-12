İmamoğlu’ndan yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ekonomik kriz büyüdükçe evlenmek de zorlaşıyor. İBB olarak yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere desteğimizi 30 bin TL’ye çıkardık" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB’nin 2024 yılında 15 bin TL olan evlilik desteğini bu yıl 30 bin TL’ye çıkarttığını duyurdu. İmamoğlu, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik kriz büyüdükçe evlenmek de zorlaşıyor. İBB olarak yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere desteğimizi 30 bin TL’ye çıkardık" ifadesini kullandı.