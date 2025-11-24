CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine gönderilen mektupları ilgi ile okuduğunu belirterek mektup adresini paylaştı.

"ÇOK GÜZEL DUYGULARI YAŞADIM"

Gönderilen mektupları okurken çok güzel duygular yaşadığını ifade eden İmamoğlu, "Beni evladınız, kardeşiniz, ağabeyiniz olarak köyünüze, ilçenize, şehrinize hatta dünyanın farklı yerlerindeki evlerinize misafir ettiniz. Her cümleniz bana bunu hissettirdi" dedi.

İmamoğlu her yaştan yurttaşın kendisine mektup yazdığını belirterek, "Okuma yazmayı yeni öğrenenlerden, Bebekleri ve küçük çocukları adına yazan anne-babalardan, Yeni doğacak bebeklerinin duygularını yazan annelerden muhteşem mektuplar aldım, çok güzel duyguları yaşadım. Kısacası her kesimden, her yaştan, her bölgeden ve her deneyimden insanımızın; sözlerinin gücü ve kuvvetiyle özgürleştim. Sizden duymaya, öğrenmeye ve çok çalışmaya devam ediyorum. Farklı hapishanelerde yatan kader mahkumlarından aldığım mektupların yeri ise ayrı" ifadelerini kullandı.

"YAZDIKLARINIZI OKUMAYA DEVAM EDECEĞİM"

İmamoğlu cezaevindeki yoğunluk nedeniyle yeni bir mektup adresi vererek, "Cezaevinde oluşan büyük yoğunluk gereği mektuplarınızı aşağıdaki adrese bekliyorum. Yazdıklarınızı okumaya, sizlerle dertleşmeye devam edeceğim. Sizleri sevgiyle, saygıyla ve hasretle selamlıyorum" dedi.

İmamoğlu'nun mektup adresi ise şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Üsküp Sokak, Çankaya / Ankara