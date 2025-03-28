İmamoğlu'ndan yeni mesaj! Bu kez onlara seslendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Gökçen, ziyareti sonrası İmamoğlu'nun gençlere yazdığı mesajını okudu.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

Süreçte çok can sıkıcı, milletimizi üzen, ümitlerini kıran olaylar yaşadık. Yaşıyoruz. İtibarımızı, ekonomimizi, demokrasimizi ulusal tüm değerlerimizi zedeleyen olaylar beni çok üzüyor. Özellikle gençlerin; pırlanta yürekleri, cesaretleri ve akıllarıyla hak arama mücadelesi verdikleri ortamda gördükleri muamele beni derinden sarstı. Gençlerimizin yanındayım. Cesaretlerine hayranım. Tarih yazmalarına az kaldı. Onları çok seviyorum.