İmamoğlu'ndan yeni mesaj var!

Pehlivan'ın paylaşımı şu şekilde:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu bugün saat 11:00’da ziyaret ettim. Başkanımızın milletine bir mesajı daha var: “Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür.”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu bugün saat 11:00’da ziyaret ettim. Başkanımızın milletine bir mesajı daha var:— Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) March 19, 2025
“Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha… https://t.co/M8BBZvBStt