İmamoğlu'ndan yeni mesaj var!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan yeni mesaj var!

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, gözaltına alınan İmamoğlu'nun yeni mesajını paylaştı.

Pehlivan'ın paylaşımı şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu bugün saat 11:00’da ziyaret ettim. Başkanımızın milletine bir mesajı daha var: “Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür.”

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