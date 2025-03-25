İmamoğlu'nu duygulandıran mektup! Gazimizin oğlundan diyerek paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının ardından Marmara (Silivri) cezaevine götürüldü.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, 'Umut burada!' diyerek bir gazinin oğlundan gelen mektubu paylaştı.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Benim Cumhurbaşkanım sen olacaksın. Üzülme Ekrem Amca, İBB'ye geri döneceksin. Seni iftarda görmemek çok üzücü :( :("

Bir gazimizin oğlundan çok güzel bir mektup aldım. Bu ülkenin vatanını seven, vicdanlı çok güzel çocukları var. Umut Burada!"