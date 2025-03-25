İmamoğlu'nu duygulandıran mektup! Gazimizin oğlundan diyerek paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nu duygulandıran mektup! Gazimizin oğlundan diyerek paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının ardından Marmara (Silivri) cezaevine götürüldü. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, 'Umut burada!' diyerek bir gazinin oğlundan gelen mektubu paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının ardından Marmara (Silivri) cezaevine götürüldü.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, 'Umut burada!' diyerek bir gazinin oğlundan gelen mektubu paylaştı.

gg.jpg

İmamoğlu şunları yazdı:

"Benim Cumhurbaşkanım sen olacaksın. Üzülme Ekrem Amca, İBB'ye geri döneceksin. Seni iftarda görmemek çok üzücü :( :("

Bir gazimizin oğlundan çok güzel bir mektup aldım. Bu ülkenin vatanını seven, vicdanlı çok güzel çocukları var. Umut Burada!"

Son Haberler
CHP boykot listesini resmen duyurdu!
CHP boykot listesini resmen duyurdu!
Özgür Özel Saraçhane'de konuşuyor
Özgür Özel Saraçhane'de konuşuyor
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek yeni sığır türü geliyor! Yılda 20 kez yavru veriyor
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek yeni sığır türü geliyor! Yılda 20 kez yavru veriyor
Ekrem İmamoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu
Ekrem İmamoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu
Mustafa Sandal'dan tutuklanan Gezgin'e destek
Mustafa Sandal'dan tutuklanan Gezgin'e destek