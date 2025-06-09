İmamoğlu'nu Putin'e benzetti! Yandaş yazardan 'konsey' iddiası

Soruşturmalar kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olarak yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yandaş kalemlerin iddiaları art arda gelmeye devam ediyor.

İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, köşesinde İmamoğlu'nun attığı adımların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejilerine olan benzerliklerini yazdı.

Selvi, iddialar ile dolu yazısında ayrıca İmamoğlu'nun iki konsey kurduğunu da anlattı.

"KILIÇDAROĞLU’NU TASFİYE EDİP CHP’Yİ ELE GEÇİRDİ"

Putin'in SSCB'nin dağılma sürecinde Boris Yeltsin'i tasfiye ederek nasıl iktidara geldiğini hatırlatan Selvi, benzer bir tasfiye sürecinin İmamoğlu ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşandığını ifade etti.

Abdülkadir Selvi

Selvi ayrıca iktidar savaşında 'para ve güç' ilişkisine dikkat çekerek Putin'in yarattığı 'oligarklara' da işaret etti. Selvi, 'para ve güç' stratejisini İmamoğlu'nun da "kurduğu konseyler" üzerinden gerçekleştirdiğini iddia etti.

Bu süreci Selvi şu sözler ile anlattı:

"Ekrem İmamoğlu parayla ve güçle önce CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ni satın aldı. Bu konu yargıda. Sonra CHP Kurultayı’nı kazandı. O nedenle “Şaibeli kurultay” deniliyor. Elde ettiği güçle Kemal Kılıçdaroğlu’nu tasfiye edip Özgür Özel’i getirdi. Sonra para ve güçle Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı’nı satın almaya kalkıştı. Ama ona izin verilmedi. Sorun bu."

"İKİ KONSEY KURDU"

Selvi, 'para ve güç' ilişkisi için kurulan iki konseyi ise şöyle yazdı:

"Birinci konsey tam da Putin’in oligarklardan oluşturduğu bir konsey. Yani paranın yönetimi için “işinsanlarından” oluşan bir konsey kurmuş. Sakın bunu yolsuzluk olaylarına karışan işadamlarından oluşan yapıyla karıştırmayın. Onların daha üstünde bir yapılanma. Bu konseyin TÜSİAD çapındaki işinsanlarından oluştuğu söyleniyor.

İkinci konseyin ise siyasi olduğu söyleniyor. “Siyasi konsey”; bunun belediye başkanları, CHP yönetiminde bulunan bazı isimler ile küresel çapta bağlantıları olan siyasetçiler ve danışmanlardan oluştuğu ifade ediliyor.

Siyasi konseyin amacı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı için küresel çaptaki güç odakları ile işbirliği yapmak."

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