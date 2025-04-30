İmamoğlu’nu Silivri zindanına gömdüler.

Özgür Özel’in CHP’nin cumhurbaşkanı adayı konusundaki 15 gün önce şöyleydi:

“Ekrem Bey içerideyse, O aday olur. O aday olan arkadaşımız kimse Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve gelir. Ekrem Bey de yürütme görevi başbakanlık ise başbakanlığa gelir, cumhurbaşkanlığı ise cumhurbaşkanlığına gelir.”

14 Nisan tarihli ve “CHP’nin emanetçi cumhurbaşkanı adayı” başlıklı yazımdaki şu tepkimi hatırlarsınız.

İmamoğlu’nun suçsuzluğunu savunmada zafiyet yaratmaktır.

Mansur Yavaş’ın adaylığını önüne utanç duvarı koymaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçimini bugünden kaybetmek demektir.

Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmektir,

Allah CHP’lilere akıl fikir versin…

Bakalım vermiş mi?

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dedi ki;

"Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse seçimden sonra parlamenter sisteme geçilir, Cumhurbaşkanı Yavaş, Başbakan İmamoğlu olur.

İmamoğlu'nu Silivri'de tutup yasak getirsinler, yüzde 70'le seçimi alırız.

Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse biz CHP olarak durmayacağız. Ben otobüsün üstüne çıkacağım, aynı anda Mansur Yavaş olacak başka şehirde olacak.”

Ekrem İmamoğlu’nun beraat edip aklanması ile cumhurbaşkanı yarışına girerse yüzde 70 oy alamaz mı CHP?

Ekrem İmamoğlu’na “siyasi yasak” getirilsin CHP de yüzde 70 oyla iktidar olsun öyle mi?

CHP’nin bu siyasi stratejisinin şifrelerini çözelim.

İmamoğlu’nun ilk seçime kadar içeride tutulacak. Tutulmazsa, Siyasi Yasak getirilecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş CHP adayı olacak. Özel ve Yavaş başka şehirlerde ayrı ayrı mitingler yapacaklar. Mansur Yavaş yüzde 70’in üzerinde oyla Cumhurbaşkanı seçilecek. CHP 400’den fazla milletvekilliği kazanırsa Meclis’te anayasayı değiştirecek çoğunluğa tek başına sahip olacak. 360’ı tek başına geçerse CHP’nin milletvekili sayısı 400’ü aşmak için Deniz Baykal’ın Erdoğan’a verdiği desteği AKP ve MHP İmamoğlu için verecek. CHP iktidarı destek alamazsa, siyasi yasağın kaldırılması ve yeni anayasa değişikliği yasası yaparak halk oylamasına götürecek Halk, yüzde 50+1 oy verirse “evet” derse anayasa değişecek ucube tek adam rejimi yıkılacak ve İmamoğlu’nun siyasi yasağı kalkacak Parlamenter rejim başlayacak. Mansur Yavaş tarafsız cumhurbaşkanı olacak. Başbakanı Ekrem İmamoğlu olacak. Özgür Özel'e tatile çıkıp mutlu olacak

Özel’in sözlerini özetleyeyim;

İmamoğlu cezaevinde kalacak, siyasi yasak alacak.

Bu müthiş (!) öngörü ile CHP’liler bilsinler ki;

İmamoğlu’nu Silivri zindanına gömdüler.

CHP’den yeni bir strateji geliyor, gece yatıyoruz,

Sabah kalkıyoruz CHP’den yeni bir strateji geliyor

CHP’liler bu strateji bugünlük tamam.

Yarına Allah kerim…