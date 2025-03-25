İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden Özgür Özel'den açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden Özgür Özel'den açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etti. Tutuklu bulunan İmamoğlu'nun yanından çıktıktan sonra açıklamalarda bulunan Özel önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Özgür Özel'in konuşmasından satırbaşları:

- Malesef Silivride'yiz, 2025 yılındayız, biraz önce Silivri'de artan oylarla belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Resul Emrah Şahan ve Murat Çalık'ı, Tayfun Kahramanı ziyaret ettim.

- Ben içinde bulunduğum atmosferden, Türkiye'yi yönetenler adına utanıyorum. Bükemedikleri bileği yargı yoluyla kırmaya kalkıyorlar. Kolay sandılar. Hesap etmedikleri 15,buçuk milyon insan. O da kalkıp gelen ve ulaşabilen.

- Bu Erdoğan'ın yaptıklarına tepkisi. 15 Temmuz gecesi kendi yetiştirip büyüttükleri örgüt darbeye kalkışmıştı. 15 Temmuz'da sokapğa dökülenler Erdoğan'ın kara kaşlına gözüne değil, halkın iradesine sahip çıkmıştı.

- 3 yaşında bebesini alıp gelen oy kullanmaya gelen kadın, ilerde bebeğinin cumhurbaşkanı olma ihtimalini taşıyor.

- Bu ülkeyi fakirleştirmeye yeltenenlere isyan ediyor millet.

- Demokrasi devrimi, Tayyip beyin antidemokratik tutumunu ayaklar altına almıştır.

- Bu saray rejimi kendi seçmenini mahçup etmiştir.

- AK Partili seçmenin de utandığını biliyorum. Bayramda onlarla da bayramlaşacağız.

- Bu bayramda Ankara'da bayramlaşmıyoruz. Bu kumpasta gelip de bayram şekerini bana Akın Gürlek mi tutacak? Hakimler kolonya mı dökecek elimize?

- Bu bayramın Tayyip Erdoğan'a yeni bir sürprizi olacak.

-Erdoğan'ın gözü ne kadar dönerse dönsün, bu kötülük yuvasını başımızdan def edeceğiz.

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