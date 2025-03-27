İmamoğlu'nu suçlayan gizli tanık suç makinesi çıktı. Nevşin Mengü "Muteber tanık sayılmış" diyerek açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Soruşturmanın detayları tartışma yaratırken, gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya platformu X üzerinden çarpıcı bir açıklama yaptı.

Mengü, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın mahkemede dile getirdiği bilgilere dayanarak, soruşturmanın temel dayanaklarından birinin gizli tanık beyanları olduğunu belirtti. Ancak bu tanıkların güvenilirliği ciddi şekilde sorgulanıyor.

Avukat Pehlivan, gizli tanıklarından birinin 100’den fazla suç kaydı bulunduğunu mahkeme tutanaklarına geçirdi. Bu kişinin geçmişinde tecavüz gibi ağır suçlar da yer alıyor. Mengü, “Hakkında onlarca suç kaydı bulunan bir kişi nasıl muteber tanık sayılır?” diyerek duruma tepki gösterdi. Gazeteci, bu tür uygulamaların geçmişte Ergenekon davalarında da görüldüğünü hatırlatarak, adalet sistemindeki benzer yöntemlere dikkat çekti.

İmamoğlu’nun tutukluluğu, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturmanın kapsamı ve delillerin niteliği henüz netleşmezken, gizli tanığın sabıka dosyası tartışmayı alevlendirdi.

İBB yönetiminden ise konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor. Mengü’nün paylaşımı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü ve yargı süreçlerine dair güven sorgulamalarını yeniden gündeme taşıdı.