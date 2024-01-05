İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısı başladı

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısı başladı
Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

YENİÇAĞ / TOLGA ŞAHİN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısı haliç kongre merkezinde başladı. Toplantıya yoğun katılımın olduğu görüldü.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki lansmanda, İmamoğlu'nun adaylığı dışında CHP'nin muhalefette olduğu 23 ilçenin belediye başkan adayları da kamuoyuna duyurulacak.

Özgür özel ve İmamoğlu'nun katılımıyla tören başladı. İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşu yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuşma gerçekleştiriyor. Çelik "Tarihi bir seçime gidiyoruz. Neden tarihi bir seçim. Çünkü ülkemizin ve İstanbul'un merkezi yönetiminden kaynaklı çok ağır sorunları var." dedi.

Özgür Özel, konuşmasına başladı. Özel, "Birileri devletin temeli anayasayı yok saymaktır" dedi.

Devamında Özel şunları dedi:

Gezi Türkiye'nin gururudur ama birisinin kinidir. Elbette 16 milyon İstanbullu olanı biteni bilmektedir ama burada 16 milyon İstanbullunu temsilcileri var.

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