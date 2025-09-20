İmamoğlu’nun adaylığı için tek şartı açıkladı! AKP’li isim ‘aday olabilir’ diyerek duyurdu…

23 Mart’tan bu yana tutuklu olarak cezaevinde bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün “ahmak” davasında aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onanmıştı. Kararın temyize götürüleceği ve Yargıtay yolunun açık olduğu belirtildi. AKP’li vekil Şamil Tayyar, dün katıldığı bir programda İmamoğlu’nun adaylığı için tek şart olduğunu söyledi. Tayyar, "Karar 'İmamoğlu aday olamaz' diye yorumlanamaz. Yargıtay bozduğu anda İmamoğlu aday olabilir" dedi.

CEZAYI ONADI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, dün İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu. İtirazı reddeden istinaf ise İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile TCK 53. maddeden kaynaklanan "siyasi yasağı" da içeren haklardan yoksun bırakma cezasını kabul etti.

SON KARAR VERİCİ

Mahkeme ise düzenlemeye giderek, Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün olan cezanın hesap hatası nedeniyle duruşma yapılmaksızın 1 yıl 19 ay 15 gün şeklinde güncellenmesine hükmetti. Davada son karar verici ise Yargıtay olacak.

“YARGITAY KARARI BOZABİLİR”

İstinafın kararı sonrası sorusu TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, Yargıtay'ın istinaf tarafından verilen kararı bozması durumunda İmamoğlu'nun aday olabileceğini söyledi. Tayyar, "Karar 'İmamoğlu aday olamaz' diye yorumlanamaz. Yargıtay bozduğu anda İmamoğlu aday olabilir" ifadelerini kullandı.