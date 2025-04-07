İmamoğlu’nun ailesinin evinde arama iddiası! Barış Pehlivan canlı yayında açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alındı. İmamoğlu, 4 gün gözaltında tutulduktan sonra “Yolsuzluk” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmamoğlu’nun tutuklanması Türkiye gündemine otururken, gazeteci Barış Pehlivan, Onlar TV’de yaptığı canlı yayında İBB’nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babasının evinde kolluk kuvvetlerinin arama yaptığına dair iddia olduğunu açıkladı.

"EKREM İMAMOĞLU’NUN BABASININ EVİNDE KOLLUK KUVVETLERİNİN ARAMA YAPTIĞINA DAİR İDDİA VAR"

Pehlivan, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“İddia olarak paylaşalım. İBB’nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babasının evinde kolluk kuvvetlerinin arama yaptığına dair iddia var. 2 3 kaynak doğruluyor. İddiaya göre gündüz başlayan bir arama. İddiaya göre hala devam ediyor. 2-3 kaynak doğrulamasına rağmen hala iddia diyorum. İmamoğlu’nun babasının yazlığında olduğu söyleniyor. Yazlığında bir arama yapıldığı iddiası var.”

Öte yandan Barış Terkoğlu’da İmamoğlu’nun babasının yazlığının Balıkesir’in Edremit ilçesinde olduğu ve aramanın bu bölgede gerçekleştiğini açıkladı.