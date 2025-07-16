İmamoğlu’nun Akın Gürlek davasında flaş karar

Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti İmamoğlu’nun "hedef gösterme" suçundan beraatına karar verdi. İmamoğlu'na "tehdit" suçundan 2 ay 15 gün "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Söz konusu dava için 3’üncü defa hakim karşısına çıkan İmamoğlu yaptığı savunmada çarpıcı sözler söyledi. İmamoğlu, savunmasını gerçekleştirirken duruşma savcısına bakarak konuştu. Savcı, İmamoğlu’na “kendisine bakmaması” konusunda uyarıda bulundu. İmamoğlu bunun üzerine savcıya tepki gösterdi, hakime dönerek, “Savcı Bey’e bakmam yasak mı ?” diye sordu. O sırada salondaki avukatlar masalara vurdu, izleyiciler alkışlarla karşılık verdi.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"İstedikleri kadar sesimizi kısmaya çalışsınlar. Biz hak yemedik hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Bugün savunmalarımın en şiddetlisini yapıyorum. Ben yargının siyasete aparat yapılmasıyla mücadele ettim, ediyorum ve devam edeceğim. Kötülük yapanlara ve kötülere karşı mücadelede dimdik ayaktayım, gençliğimin olduğunun da farkındayım. Yolumun uzun olduğunun da farkındayım. Allah yolumuzu açık etsin.”

İmamoğlu, "Mehmet Murat Çalık kardeşimin evine dönmesini istiyorum. Bu iş cinayete gidiyor!" çağrısını yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, "Erdoğan 1 gün gözaltında kalmadı, cezası kesinleşince cezaevine girdi. İmamoğlu 120 gündür tutuklu. İmamoğlu neyle suçlandığını bile bilmiyor. İddianamesi yok." dedi.

İmamoğlu 'Akın Gürlek davası'nda hakim karşısına çıktı