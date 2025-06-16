İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek davası'nda flaş karar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek davası'nda flaş karar!

Son dakika... Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı 'Akın Gürlek davası' 16 Temmuz'a ertelendi.

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