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İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek davası'nda flaş karar!
İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek davası'nda flaş karar!
16 Haziran 2025 / 11:25
Düzenleme:
16 Haziran 2025 / 11:32
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı 'Akın Gürlek davası' 16 Temmuz'a ertelendi.
Ayrıntılar geliyor...
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