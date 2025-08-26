İmamoğlu'nun avukatı gözaltında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun avukatı gözaltında

Cezaevinde tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı.

Silivri Cezaevi'ne tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltına alındı.

Sözcü'de yer alan habere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, memleketi Trabzon’da gözaltına alındı.

Avukat Nusret Yılmaz’ın İBB’ye yönelik Yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi var. Ancak şu anda konuyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Yılmaz polis nezaretinde Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.

İmamoğlu'nun daha önce de ifadeye çağrılan avukatı Mehmet Pehlivan tutuklanmıştı.

Son Haberler
Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu açıklandı!
Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu açıklandı!
İstanbul’un barajlarında korkutan tablo: Bir haftadaki düşüş rekor kırdı
İstanbul’un barajlarında korkutan tablo: Bir haftadaki düşüş rekor kırdı
Ekonomi sorularının karşısında dondu kaldı! Okan Bayülgen vatandaşın sorusuna cevap veremedi
Ekonomi sorularının karşısında dondu kaldı! Okan Bayülgen vatandaşın sorusuna cevap veremedi
Usta şair Can Yücel’e yakışır bir özel sayı
Usta şair Can Yücel’e yakışır bir özel sayı
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçelileri çok kızdıracak 3 Temmuz ve 2011-2011 sezonu sözleri!
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçelileri çok kızdıracak 3 Temmuz ve 2011-2011 sezonu sözleri!