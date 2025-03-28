İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan için adli kontrol talebi!

Kara para aklama suçlamasıyla dün gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" iddiaları soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından devam eden soruşturmada, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan 'kara para aklama' suçu kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.
Mehmet Pehlivan, bugün sabah saatlerinde ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Pehlivan, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.