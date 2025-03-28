İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan dün gece gözaltına alınmıştı. Pehlivan, adliyeye sevk edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan dün gece gözaltına alınmıştı. Pehlivan, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" iddiaları soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından devam eden soruşturmada, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan 'kara para aklama' suçu kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Mehmet Pehlivan, adliyeye sevk edildi.

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