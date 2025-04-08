İmamoğlu'nun avukatı soruşturmanın ayrıntılarını açıkladı! 'Villalarla ilgili tek soru sorulmadı'

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İBB'ye yönelik başlatılan 2 ayrı soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pehlivan “Ekrem İmamoğlu’na, 121 sayfalık bir ifade metni sunuldu. Bu ifadede, temel kimlik bilgileri dışında, kendisine 46 soru yöneltildi. Biz, bu 46 soruyu ve bu soruların ilişkilendirildiği delilleri analiz ettik. 46 sorunun 31’i tanık beyanına dayanıyordu” ifadelerini kullandı.

Pehlivan, "Kamuoyu belki şaşıracak ama günlerdir konuşulan, Sarıyer’deki villalarla ilgili olarak Sayın İmamoğlu’na yöneltilmiş tek bir soru bile yok. 121 sayfalık ifadede bu konuda hiçbir soru bulunmuyor" dedi.

"YARGI TACİZİ" AÇIKLAMASI

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan itiraza dair de açıklamalarda bulunan Pehlivan, bunun sadece bir hukuki metin olmadığını, aynı zamanda bir “yargı tacizi” olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Pehlivan, İmamoğlu hakkında önceki dönemde başlatılan soruşturmaların da yargı tacizine benzer bir süreç oluşturduğunu belirtti.

SORUŞTURMANIN YASAL ÇERÇEVESİ

Pehlivan, İmamoğlu’na yönelik soruşturmanın genel yapısına dair bilgi verirken, suçlamaların mali içerikli olduğunu ve kamuoyunda yolsuzluk olarak değerlendirilen bir soruşturma çerçevesinde yer aldığını söyledi. İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalar hakkında ilk kez İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verirken bilgi edindiklerini belirten Pehlivan, bu süreçte bazı basın organlarında ve sosyal medyada soruşturma ile ilgili bilgilere rastlandığını aktardı.

SORULARIN ÇOĞU TANIK BEYANLARINA DAYANIYOR

Pehlivan, İmamoğlu’na yöneltilen 46 sorudan 31'inin tanık beyanlarına dayandığını belirtti. Bunlardan bazıları gizli tanık, bazıları ise açık tanık beyanlarıydı. Ancak, emniyetteki ifadesinde açık tanıkların isimlerinin gizlendiğini dile getiren Pehlivan, bunun hukuken sorunlu bir uygulama olduğunu ve buna karşı hukuki itirazda bulunduklarını söyledi.

"VİLLARLA İLGİLİ İMAMOĞLU'NA TEK BİR SORU BİLE SORULMADI"

Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun ailesiyle birlikte, mülkiyeti İBB’ye ait olan Sarıyer’deki başkanlık konutunda yaşadığı iddialarıyla ilgili Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun "Hileli bir durum yapıldı mı? Yani o villaların parası ödendi mi? Bu villa meselesinin aslı astarı nedir? Ekrem İmamoğlu, Ali Nuhoğlu’yla kapalı kapılar ardında yasa dışı bir ilişkiye mi girdi?" sorusuna çarpıcı yanıt verdi. Pehlivan, "Kamuoyu belki şaşıracak ama günlerdir konuşulan, Sarıyer’deki villalarla ilgili olarak Sayın İmamoğlu’na yöneltilmiş tek bir soru bile yok. 121 sayfalık ifadede bu konuda hiçbir soru bulunmuyor" dedi.