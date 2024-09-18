İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması: 'Onandı, yakında açıklanacak' denmesinin nedeni belli

İmamoğlu'nun avukatı Polat yayılan ‘Karar istinafta onandı’ iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, kamuoyunda ‘Ahmak Davası’ olarak bilinen davayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kemal Polat’ın paylaşımında "‘Ahmak davası’ ile ilgili olarak son kez' …karar istinafta onandı, çok yakında açıklanacak…' gibi söylentilerin kararın onanacağını güçlü bir beklenti haline getirerek sonrasında 'zaten bunu bekliyorduk, ne olacaktı ki…' psikolojisini oluşturma çabasından öte bir anlamı olmadığını, halkın vicdanından dönen bu hukuka aykırı kararın, hukukçuların vicdanlarında da yer bulamayacağını düşünüyorum, hiç bir zaman hukuka aykırı bir beklenti içerisinde olmadım, olmayacağım, hukuksuzluğun normal olduğu düşüncesine alışmayacağım…" ifadelerini kullandı.

“Ahmak davası” ile ilgili olarak son kez:

“…karar istinafta onandı, çok yakında açıklanacak…” gibi söylentilerin kararın onanacağını güçlü bir beklenti haline getirerek sonrasında “zaten bunu bekliyorduk, ne olacaktı ki…” psikolojisini oluşturma çabasından öte bir… — Kemal POLAT (@avkemalpolat) September 18, 2024

AHMAK DAVASI NEDİR?

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri sürecinde bazı YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 5 yıl siyasi yasak cezası verilmişti. Karar istinaf mahkemesine taşınmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde bir konuşmasında "iktidarın İstanbul'da seçimi, YSK kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini" söylemişti.

SOYLU İMAMOĞLU'NA 'AHMAK' DEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 4 Kasım 2019'da İmamoğlu’nu kastederek “Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar bedava değil” dedi.

İmamoğlu aynı gün İstanbul'da gazetecilerin soruların yanıtlarken Soylu’nun bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, “31 Mart'ta seçimi iptal edenler, ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” diye konuşmuştu.