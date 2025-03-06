İmamoğlu'nun avukatından flaş açıklama! Diploma tartışmasına son noktayı koydu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin sosyal medya üzerinden dikkat çeken bilgileri açıkladı.

Pehlivan, diploma konusunda, aslında olmaması gereken bir hukuki tartışma olduğunu ve konunun “tanınma” kavramı etrafında şekilleneceğini belirtti. Pehlivan, paylaşımında bilimsel görüşlerden oluşan raporun linkini de paylaştı.

Pehlivan açıklamasında şunları ifade etti:

-Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen “diploma” soruşturmasının dayanağı, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan bir araştırma raporudur. Raporda her ne kadar Sayın İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında geçerli olan kriterleri karşıladığı tespit edilmişse de yatay geçişin yapıldığı Girne Amerikan Üniversitesi’nin YÖK tarafından 1993 yılında tanındığını, dolayısıyla 1990 yılında gerçekleşen yatay geçiş işleminin usulsüz olduğunu ileri sürmüştür.

-Görünüşe göre diploma konusundaki -aslında olmaması gereken- hukuki tartışma, “tanınma” kavramı etrafında şekillenecektir.

"BİRÇOK AKADEMİSYENDEN BİLİMSEL GÖRÜŞ TALEBİNDE BULUNDUK"

-Bizim bu tartışmada kamuoyu ile paylaştığımız savlarımız ve ispatlarımız vardır. Ancak meselenin bağımsız ve tarafsız bilimsel öğretiler açısından ne olduğunun da ortaya konulması amacıyla idare hukuku alanında önde gelen birçok akademisyenden bilimsel görüş talebinde bulunduk.

-Sevgili Prof. Dr. Metin Günday, Doç. Dr. Çiğdem Sever ve Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy hocalarımızın hazırladığı bilimsel görüşü sizlerle paylaşıyorum. Sayın İmamoğlu'nun avukatları olarak geliştirdiğimiz savunma ile duayen hocalarımızın görüşlerinin paralel olması mutluluk verici. Bilimsel görüşte dikkatimi çeken önemli hususlar şu şekildedir:

-1990 yılında gerçekleştirilen yatay geçiş işlemlerinde 21/10/1982 tarihli Yönetmelik hükümlerinin uygulanması gerektiği, 1990 yılında Yükseköğretim Kurulunun yatay geçiş işlemleri bakımından tanıma ya da tanımama yönünde bir karar alma yetkisi bulunmadığı, Yatay geçiş işlemlerinin tesis edildiği tarihte Yükseköğretim Kurulunun Girne Amerikan Üniversitesinin tanınmadığına ilişkin bir saptama veya genel ya da özel bir kararının bulunmadığı,

-Yatay geçiş işlemlerinin tekemmül etmesinden sonra Yükseköğretim Kurulu tarafından tanımama yönünde alınan kararların geçmişe etkisinin olamayacağı,

-Hukuka uygun olarak tesis edilen yatay geçiş işlemi sonrasında öğrenci statüsü kazanan ilgililerin kayıt oldukları programın yükümlülüklerini yerine getirerek hak kazandıkları diplomaların kazanılmış hak oluşturduğu ve idare tarafından diplomaların geçersiz sayılması sonucunu doğuracak herhangi bir işlem tesis edilmesinin hukuka açıkça aykırı olacağı.