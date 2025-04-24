İmamoğlu'nun avukatının avukatı da gözaltına alındı!

İBB'ye yapılan operasyonda tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı ve 6 Şubat Depreminde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin, avukatlığını yapan Yiğit Gökçehan Koçoğlu gözaltına alındı.

Mehmet Pehlivan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gözaltını duyurdu:

"Avukatım Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğunu öğrendim. Şuan kendisi Adıyaman’da. 6 Şubat Depreminde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin, mağdurun avukatlığını yapıyor. Yiğit, dün benim avukatımdı. Bugün depremde evladını kaybeden ailelerin avukatı. Yarın da adalet arayan kim varsa onun avukatı olmaya devam edecek. Hakkındaki gözaltı kararını öğrendiğinde kaçmadı, saklanmadı, korkmadı. Evlatlarını kaybeden ailelerin avukatlığını yapmak için Adliye’ye gitti. Avukatlar, adaleti ve gerçeği aramaya devam edecekler. Savunma susmayacak."