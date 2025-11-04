Silivri’de tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ifadeye çağrıldı. Gelen bilgilere göre İmamoğlu’nun babası ve oğlu İBB’ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verecek.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, İmamoğlu’nun babası ve oğlunun yarın saat 11.00’da ifade vereceği bilgisini paylaştı.

Ancak Hacaloğlu sonrasında bir düzeltme yaparak ifadenin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde alınacağını kaydetti.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili paylaştığı bilgi notunda şu ifadelere yer verildi:

“İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”