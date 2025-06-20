İmamoğlu'nun babasının arazisinde şimdi de kepçeli arama!

23 Mart'ta İBB'ye yönelik başlatılan mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait arazisinde geniş çaplı arama yapıldı.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayının babası Hasan İmamoğlu'na ait Balıkesir Edremit'teki arazi kepçelerle arandı.

Sözcü'den Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre, Hasan İmamoğlu'nun daha önce keşif yapılan arazisine, kepçelerle girilerek kazı yapıldı.

Güre Mahallesi'ndeki araziye giden kepçe ve iş makinelerine jandarma ekipleri eşlik etti. Geniş çaplı aramanın ardından jandarma ile beraber gelen kepçe ve iş makineleri Hasan İmamoğlu'na ait araziden ayrıldı.