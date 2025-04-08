İmamoğlu'nun babasının evinde arama! Jandarma çilingir ile girdi

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi
İmamoğlu'nun babasının evinde arama! Jandarma çilingir ile girdi

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Balıkesir'de bulunan yazlık eve jandarma ekipleri, çilingir ile girdi.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturmaların ardından flaş bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yazlık evinde arama yapıldı.

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Güre Mahallesi'nde bulunan yazlık evde aramayı jandarma ekipleri yaptı.

KAPI ÇİLİNGİR İLE AÇILDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Jandarma, evde kimsenin olmaması üzerine kapıyı çilingir ile açtı.

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Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı. Aramanın gerekçesine dair henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

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