İmamoğlu'nun babasının evinde arama! Jandarma çilingir ile girdi

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sürüyor.
Soruşturmaların ardından flaş bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yazlık evinde arama yapıldı.
Güre Mahallesi'nde bulunan yazlık evde aramayı jandarma ekipleri yaptı.
KAPI ÇİLİNGİR İLE AÇILDI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Jandarma, evde kimsenin olmaması üzerine kapıyı çilingir ile açtı.
Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı. Aramanın gerekçesine dair henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.
İmamoğlu'nun avukatından flaş adım! RTÜK'e 9 kanal için başvuru
Tutuklu öğrencilerin aileleri isyan ediyor! Ders notları cezaevine alınmadı