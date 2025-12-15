Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’na Beylikdüzü dönemindeki bir ihaleden dolayı açılan “İhaleye fesat karıştırma” iddiasıyla Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Davada 24 Ekim’de yapılan on birinci duruşmada İmamoğlu’na beraat kararı verildi. İmamoğlu’na beraat veren hakim ise son kararnameyle Kahramanmaraş’a tayin edilmişti.

İmamoğlu’nun beraat aldığı dosyayı savcı istinafa götürdü. 21 Kasım 2025 tarihinde dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi’ne getirildi. Dosya gittikten sonra sürpriz bir atama yapıldı.

BERAAT VERENE SÜRGÜN, CEZA VERENİ GETİR

Gazete Pencere’de yer alan habere göre; Ekrem İmamoğlu’nun beraat kararı verilen Beylikdüzü dosyasının inceleneceği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi’ne başkanlığına İmamoğlu’na “Ahmak” davasından verilen cezayı onayan hakim getirildi.

İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu(YSK), üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla kamuoyunda “Ahmak” adı verilen dava açılmış, İmamoğlu’na iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İstinaf Mahkemesi ise hapis cezasını onamıştı.