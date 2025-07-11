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İmamoğlu'nun "Beylikdüzü davası"nda karar!
İmamoğlu'nun "Beylikdüzü davası"nda karar!
11 Temmuz 2025 / 15:29
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili açılan davanın duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı mütaalasını açıklamazken duruşma 24 Ekim'e ertelendi.
Ayrıntılar geliyor...
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