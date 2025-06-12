İmamoğlu'nun 'bilirkişi davası' bugün! Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'ye ziyaret

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "bilirkişi davası"nın ilk duruşması bugün görülecek. Duruşma 24 saat kala Çağlayan'dan Silivri'ye alındı. Bu gelişme sonrası İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı.

Duruşma kararı şu ifadelerle duyuruldu:

"İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın yarınki ilk duruşması hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı için İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaktır."

İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta yaptığı "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısı üzerine soruşturma başlatılmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SİLİVRİ'YE ZİYARET KARARI

Öte yandan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silviri'deki Marmara Cezaevi'ne giderek Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

İMAMOĞLU'DAN DURUŞMA ÖNCESİ PAYLAŞIM

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından, saat 10.30'da başlayacak olan duruşma öncesi paylaşım yaptı.

İmamoğlu, yargılama yerinin son anda değiştirilmesine tepki göstererek duruşmaya katılmayacağını yineledi. İmamoğlu, "Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir. Böyle bir sürecin parçası olmayı reddediyorum ve bu nedenle bu duruşmaya katılmayacağım" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Aldığımız nefese dava açıyorsunuz. Her davanın savcısı aynı, bilirkişisi aynı, hukuksuzluğu aynı.

Bunlar da yetmiyor bir gün önce yargılamanın yapılacağı yeri değiştiriyor bana ve avukatlarıma son anda haber veriyorsunuz. Kendimizi savunmamızdan bile korkuyorsunuz. Savunma hakkımızı engelleyen bu keyfi uygulamalarınızı kabul etmiyorum. Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir. Böyle bir sürecin parçası olmayı reddediyorum ve bu nedenle bu duruşmaya katılmayacağım. Bağımsız Türk yargısına ve yargı üyelerine sonuna kadar güveniyorum, ama planlanan bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum."

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