İmamoğlu'nun "bilirkişi davası"nda karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun "bilirkişi davası"nda karar

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu'nun "bilirkişi davası" 26 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu'nun bir sonraki duruşmada salonda hazır bulundurulması karara bağlandı.

Soruşturmalar kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda "bilirkişi davası" olarak bilinen davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Duruşma 24 saat kala Çağlayan'dan Silivri'ye alındı. Bu gelişme sonrası İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Dava, bugün görülen ilk duruşmada 26 Eylül'e ertelenirken İmamoğlu'nun, bir sonraki celse belirlenen duruşma yerinde hazır edilmesi için bulunduğu ceza ve infaz kurumuna müzekkere yazılmasına karar verildi.

İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’deki basın toplantısındaki sözleri ile “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ettiği suçlamalarıyla bugün, Silivri’deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda hâkim karşısına çıktı.

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