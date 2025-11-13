"Yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturmaları kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olarak yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformlarındaki hesaplarına da bir bir erişim engeli getiriliyor.

19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanan İmamoğlu'na yönelik bir kararda sosyal medya hesabı için gelmişti. Yaklaşık 10 milyon takipçisi olan X platformundaki sosyal medya hesabı 8 Mayıs'ta erişime engellenmişti.

Ardından tepki olarak X platformunda çok sayıda kişi profil fotoğraflarına Ekrem İmamoğlu'nu koyarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim kampanya hesabı olan "mansuryavas23" hesabını İmamoğlu'na tahsis ettiğini duyurmuştu.

BİR HESABINA DAHA ERİŞİM ENGELİ KARARI

Kısa bir süre içerisinde de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi "CBAdayOfisi" ismi ile bir hesap daha açıldı.

Son olarak İmamoğlu'nun ofis hesabı da milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engel kararı çıktı. Karar internet servis sağlayıcılarına iletildi.

X platformunun serbest avukatlarından Gönenç Gürkaynak, bir önceki erişim engeli kararını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyacağını açıklamıştı.