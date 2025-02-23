İmamoğlu’nun da… Yavaş’ın da O hatayı yapacaklarını sanmıyorum?

CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığı için dillendirilen iki isim var.

Bunlar net!

Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş.

Birinden biri aday olacak, ama hangisi?

*

İşte onu da önümüzdeki günler gösterecek.

İmamoğlu aday adayı oldu…

“Yavaş, adaylık için daha erken” diyerek, başvuru yapmadı.

İkisi de -kendilerine göre- doğru bir seçim sergilediler.

*

Buna rağmen medya:

“Mansur Yavaş, İmamoğlu’na rağmen aday olacak mı?” sorusunu sormuş ya, böyle bir soruyu niye sorar anlamış değilim.

Hem “İmamoğlu’na rağmen.” demek de ne demek?

Böyle bir kıyaslama niye yapılır ki?

*

Peki, niye yapılmaz?

İkisi de başarılılar…

İkisi de Allah için bu millet adına çalışıyorlar.

İkisinin de ikinci dönemleri…

İkisini de bu ülkemin her düşünceden insanı beğeniyor.

Böyle olunca da:

“Neden İmamoğlu’na rağmen” sorusu sorulur anlamadım!

Hem burada kastedilen nedir?

Sayın Yavaş, ‘Üçüncü bir aday olarak çıkarsa’ diye mi kastediliyor ki?

*

Bir medya mensubu olarak bendeniz işin özüne bakarım.

Çünkü her iki siyasetçi de CHP içinde CHP’nin bayrağını ciddi şekilde yukarıya taşımış, ‘Yenilmez’ olarak görülen Sayın Erdoğan’ı hem Ankara’dan hem İstanbul’dan iki dönemdir mahrum etmiş, toplum tarafından sevilen ve saygı duyulan iki siyaset adamı.

Ve ikisi de şu ana kadar aynı partinin içinde birbirlerine karşı asla nezaketlerini bozmadılar.

Kişiliklerine ve parti disiplinine karşı nasıl hassas olduklarını şu ana kadar -ve her şeye rağmen- ortaya koymayı da başardılar.

*

Burada CHP’nin Sayın Genel Başkanı Özgür Özel’in de hakkını yememek lâzım.

Siyaset içinde kavgacı üslubun yerine akılcı…

Birleştirici…

Yapıcı üslubunu hem kendi partisinin içinde hem de genel siyaset ikliminde kullanarak, o da geminin kaptanı olması hasebiyle şu ana kadar iyi bir yol izlediğini düşünüyorum.

Şu ana kadar iktidar, onlarla ilgili ne söylerse söylesin, onlar doğru yoldalar.

*

Başkan Yavaş, seçim tarihi belli olduğunda kamuoyu yoklamalarına bakıp önerilerini genel başkan Özgür Özel'e iletmeyi amaçlıyor.

Partiden çıkacak sonuçla, ülke genelinde yapılan anketlerin ortaya koyduğu sonuçlar değerlendirilecektir herhalde.

İbre kimden yana olursa CHP onu aday göstermeli.

Adı ister ‘Yavaş’ olsun ister ‘İmamoğlu’ fark etmemeli.

Madem millet hakem, o hakeme de adaylar kendini teslim etmeli. diyorum.

*

Ha, yine de üçüncü aday çıkarsa, o zaman kimin ekmeğine yağ sürüldüğünü, benden çok daha iyi onlar biliyor olmalılar.

*

Böyle bir hata yapacaklarını sanmıyorum!

Ülkem adına düşünmek bile istemiyorum.