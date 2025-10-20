Soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün tekrar hakim karşısında.

Bugünkü duruşmada, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden kazandığı lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine açılan dava görülüyor. Davanın ikinci duruşması gerginlikle başladı.

Jandarma ve avukatlar arasında gerginlik meydana gelirken barikatlar salona girmek isteyen vatandaşlar tarafından zorlandı.

Barikatların zorlandığı anlar

Öte yandan duruşma küçük salona alınırken İmamoğlu'nun avukatları büyük salona geçilmesi için dilekçe verdi. Büyük salona geçilmediği takdirde avukatlar duruşmaya katılmayacaklarını belirtti.

Büyük salona geçilmemesinin nedeni mahkeme tarafından "arıza" olarak ifade edildi.

İtirazlar sonucu duruşma, 2 no'lu büyük salona alındı.

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İmamoğlu için, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

