Soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün tekrar hakim karşısına çıktı.

Bugünkü duruşmada, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden kazandığı lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine açılan dava görüldü. Davanın ikinci duruşması gerginlikle başladı.

Jandarma ve avukatlar arasında gerginlik meydana gelirken barikatlar salona girmek isteyen vatandaşlar tarafından zorlandı.

Barikatların zorlandığı anlar

Öte yandan duruşma küçük salona alınırken İmamoğlu'nun avukatları büyük salona geçilmesi için dilekçe verdi. Büyük salona geçilmediği takdirde avukatlar duruşmaya katılmayacaklarını belirtti.

Büyük salona geçilmemesinin nedeni mahkeme tarafından "arıza" olarak ifade edildi.

İtirazlar sonucu duruşma, 2 no'lu büyük salona alındı.

DURUŞMAYA KATILMAMA KARARI

Salon değişikliği talebinde yaşanan gerilim nedeniyle Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı.

Ancak hakim, Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonuna getirilmesi talimatı verdi.

Diploma davasına katılmama kararı alan Ekrem İmamoğlu, duruşma salona getirildi. Avukatları olmadan salona gelen İmamoğlu, müdafisiz olarak hakim karşısına çıktı.

Ara karar açıklandı. Mahkeme'nin verdiği karara göre duruşma 8 Aralık'a ertelendi.

İmamoğlu için, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta öğrenim gördüğü Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 1990 yılında YÖK tarafından tanınan bir üniversite olmadığı belirtildi.

O yıllarda Kıbrıs'ta faaliyet gösteren kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığı, ancak "yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak arttırıldığı" iddia edildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçunu "zincirleme şekilde" işlediği savunuldu.

İddianamede, yatay geçiş için gerekli evrakın "şeklen doğru ancak içerik bakımından sahte" olduğu iddia edildi.