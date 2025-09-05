İmamoğlu'nun diploma davasıyla ilgili yeni gelişme!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında sürpriz bir gelişme yaşandı! İşte ayrıntılar...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen davanın tarihi ve yeri değişti.

İlk duruşmanın 11 Eylül’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yapılacağı duyurulmuştu. Mahkeme, duruşmanın tarihini dğeiştirerek 12 Eylül’e erteledi ve Silivri Cezaevi Duruşma Salonu’na aldı.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış, iddianame kabul edilmişti.

İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilmişti.

İstanbul Üniversitesi, 20 Mart’ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmişti. İmamoğlu’nun avukatları diploma iptaline karşı dava açtı ancak İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

Dava, hem İmamoğlu’nun siyasi geleceği hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kritik öneme sahip.

