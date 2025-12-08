CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'sahte diploma' davasının 3. duruşması Silivri'de bulunan Ceza İnfaz Kurumu'ndaki salonda görüldü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma sırasında alınan ses kayıtlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "08.12.2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/381 Esas sayılı dosyasında yargılamasına devam edildiği; ancak kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alınarak X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldığının anlaşılması üzerine; (kaydeden ve nakleden) sorumlular hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DURUŞMADA NE OLDU?

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu"na açılan "Diploma Davası" Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görüldü. Savcılık, İmamoğlu hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu Ailesi, CHP PM Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, Milletvekili Ali Gökçek başta olmak üzere birçok siyasetçi, diplomatik temsilci ve basın mensubu duruşmada yer aldı.

Mahkeme, İdare Mahkemesi'nin kararını bekleneceğini açıkladı. Bir sonraki duruşma ise 16 Şubat 2026'ya ertelendi.