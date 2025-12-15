18 Mart akşamı üniversite diploması iptal edilip, 19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonuyla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul İdare Mahkemesi'ne başvurarak, İmamoğlu'nun 31 yıllık diplomasını iptal ettiğini duyuran İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesini talep etmişti.

Başvuruya ilişkin bir açıklama yapan Pehlivan, "Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Başvuru dilekçesinde, öncelikle diplomanın iptaline ilişkin kararın alınmasında İstanbul Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu'nun yetkisinin bulunmadığı konusu belirtilmişti.

Üniversite yönetim kurulunun ise bu organın aldığı kararlara karşı itiraz merci olarak belirlendiği ifade edilen dilekçede, ”İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’nun yerine geçip karar veremez. İdare Hukuku’nda hem üst-ast ilişkisini düzenleyen hiyerarşi ilişkisinde hem de idari vesayet ilişkisinde ikame yasağı bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, dava konusu işlemler öncelikle yetki unsuru açısından hukuka aykırıdır" ifadeleri kullanılmıştı.

Davanın duruşma tarihi ise belirlendi. Dava 15 Ocak 2026 tarihinde görülecek. Usülen, karar tarafların yüzüne okunmayacak, duruşma sonrası yazılı olarak tebliğ edileceği belirtildi.