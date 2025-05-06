İmamoğlu'nun diploma iptal kararına 'iptal davası'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, diploma iptaline ilişkin karara karşın dava açtıklarını X hesabından duyurdu.

Pehlivan, şunları söyledi:

"Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir. Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz. Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır. Tam da bu nedenle, hukuksuzluklara karşı verilen demokrasi, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk. Bu dava, yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hukukunu koruma amacı taşımamaktadır. Aynı zamanda, hukuk devletinin, hukuki güvenlik ilkesinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunması adına yürüttüğümüz bir mücadeledir. Bu mücadeleyi, hukuk kurallarına bağlılığımız ve bağımsız yargıya olan güvenimizle sonuna kadar sürdüreceğiz. Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Erdem Atay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu öne sürmüştü. Atay, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğünü ve 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu iddiaların gündem olmasının ardından İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’ndan diplomalı yanıt gelmişti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime başvurusunu yaptığı günün ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatılmıştı.

Ardından İstanbul Üniversitesi, tarafından İmamoğlu’nun diploması iptal edilmişti. İptalin ardından diğer gün ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında İmamoğlu tutuklanmıştı.