İmamoğlu'nun 'diploma' tartışmasında yeni gelişme! İstanbul Üniversitesi açıkladı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun "lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında" ve Yüksek Öğrenim Kurulu'nca hazırlanan rapor ile "diplomanın sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine" soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ifadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne davet edildi.

Oda TV'den Uğur Can Biçer'in haberine göre 5 yıl önce Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında CİMER’e yapılan şikayet ve İstanbul Üniversitesinin konuyla ilgili verdiği cevap ortaya çıktı.

15 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayette Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı ve haksız geçiş yaptıysa "kamu vicdanı açısından menfaatin" geri alınması istendi.

CİMER’e yapılan şikayetin ardından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, İşletme Fakültesi Dekanlığı’na bir yazı göndererek konuyla ilgili cevap istedi.

Bunun üzerine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı'ndan 24 Mart 2020 tarihinde cevap geldi.

CİMER’e yapılan başvurunun incelendiği belirtilerek, İngilizce İşletme programı mezunlarından Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında ilan edilmiş olan yurt dışı (2.sınıf) yatay geçiş kontenjanına başvurduğu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul koşullarını yerine getirdiği ve bu nedenle kayıt olduğu ifade edildi.

İlgili yönetmelik de belgede yer aldı.