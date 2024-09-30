İmamoğlu’nun diploması gerçek mi? Baba İmamoğlu ve Prof. Alemdaroğlu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinin yasal olmadığı iddiaları tartışılıyor.

YATAY GEÇİŞ YASAL DEĞİL

İddiayı öne sürenler, yatay geçişin yasal olmaması nedeniyle diplomanın da geçersiz olacağını belirtiyor. İddiaya göre Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, baba Hasan İmamoğlu’nun ricası üzerine Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş işlemlerine yardımcı oluyor. Sözcü’den Saygı Öztürk de iddiaları taraflara sordu.

“ETKİLİ OLMAM SÖZ KONUSU DEĞİL”

İddialar hakkında konuşan Alemdaroğlu ise, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun babasını hayatımın hiçbir döneminde tanımadım... Benim 1990 yılında hiçbir idari görevim olmadığı gibi Anabilim Dalı Başkanı da değilim. Ayrıca o günün Rektörü Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu'na karşı muhalif olarak davranıyorum. Bu nedenle de üniversitede yatay geçişte kesinlikle etkili olmam söz konusu olamaz. Bu konuda tarihler de karıştırılıyor" dedi.

“ALEMDAROĞLU’NU NE BEN NE EKREM TANIYORDU”

Baba İmamoğlu da, "O zaman Kemal Bey rektör müydü bilmiyorum ama ne ben tanıyordum ne de Ekrem tanıyordu. Yatay geçiş yapan sadece benim oğlum değildi. O zaman aynı fakülteden sanırım bir hafta - 10 gün içinde yaklaşık 11 kişi daha nakil yapmış. Bu nakiller şahsa ait bir durum değil. Yasadışı bir durum söz konusu değil," dedi.