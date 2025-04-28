İmamoğlu'nun diploması hakkında flaş iddia! İptal edilemedi çünkü...

İmamoğlu, 1988 yılında başladığı Girne Amerikan Üniversitesi'nden 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'nin İngilizce programlı İşletme Fakültesine geçiş yaptı. İstanbul Üniversitesi, adaylığını açıklayan İmamoğlu hakkında bir ihbar üzerine yapılan inceleme sonrası 18 Mart'ta İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini duyurulmuştu.

RESMİ BİR İPTALİN OLMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Ayrıca iptal açıklamasını da İşletme Fakültesi değil üniversite yönetimi yaptı.

Avukatlar kararı istiyor ama açıklama dışında resmi bir karar ortaya konulmadı.

İMAMOĞLU HALA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNU GÖRÜNÜYOR

E-devlet üzerinden sorgulamalarında ise İmamoğlu hala İstanbul Üniversitesi mezunu görünüyor.

NOW Haber'in ulaştığı bilgilere göre, bazı dekanların kararı imzalamaması sebebiyle resmiyet kazanmadı.

Tebligat yapıldığında avukatlar kararın iptaline ilişkin dava açacaktı ancak 40 gündür İmamoğlu'nun açıklaması iptal edilemediği için tebligat da verilemedi.