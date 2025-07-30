İmamoğlu'nun diploması hakkında flaş karar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun diploması hakkında flaş karar!

Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline edilen yapılan itiraz talebi reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali davası İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülüyor. İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin karar için yapılan yürütmenin durdurulması talebi, mahkeme tarafından kabul edilmedi.

KARARI NÖBETÇİ HEYET VERDİ

Kararı nöbetçi heyetin verdiği ifade edilirken yeni heyetin henüz göreve başlamadığı vurgulandı. İmamoğlu’nun, lisans diplomasının iptaline karşı açtığı davanın görüldüğü mahkemeye atanan yeni heyet dün netleşti. Mahkeme başkanlığı görevine İlter Amil getirilirken, üyelik görevine ise Sümer İncedal getirildiği ifade edilmişti.

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