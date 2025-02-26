İmamoğlu'nun diploması için flaş karar! Savcılık üniversiteye 'iptal' yazısı gönderdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen diploma soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İddiaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesi için İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderdi.

İmamoğlu'nun Girne Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne denklik olmamasına rağmen usülsüz geçiş iddiaları gündeme gelmişti. İstanbul Üniversitesi'nden "uygundur" yanıtı gelirken, Girne Üniversitesi'nden de "denkliğimiz var, o dönemde de vardı" açıklaması gelmesine rağmen polemik sürmeye devam ediyor.

SAVCILIKTAN DİPLOMA HAMLESİ

İktidara yakın Sabah Gazetesi'ndeki habere göre; Savcılık, İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesi için İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderdi.

Habere göre, "savcılık tarafından İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gibi kurumlara verdiği ve halen diplomayı kullanmaya devam ettiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını" talep etti.