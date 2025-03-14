İmamoğlu'nun diploması için "uygundur" demişti... İstifa ettirilen dekandan ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde adımlar atan Ekrem İmamoğlu'na yönelik peşi sıra soruşturmalar sonrasında üniversite diploması da ayrı bir soruşturma konusu olmuştu.

Başsavcılığın üniversiteye üst üste yazı yazdığı diploma soruşturmasında son gelişmeyi, iktidar medyasının önde gelen isimlerinden Abdülkadir Selvi aktardı. Selvi diplomanın iptal edilmesinin beklendiğini yazdı.

Üniversite yönetimi, İmamoğlu'nun KKTC'den geçişindeki şartların uygun olduğuna karar verip, uygunluk görüşü bildirmişti.

İSTİFA NEDENİNİ AÇIKLADI

İstanbul Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi Dekanı Ahmet Köse de o rapor nedeniyle hedef haline getirilmişti.

Süreç sonunda istifa eden Dekan hakkındaki ilk açıklamayı da yine İmamoğlu yapmış, istifa kararının baskılar sonucu alındığını açıklamıştı.

Köse, konu hakkındaki Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu. İstifasının gerekçesini "uzun süreli yöneticiliğin getirdiği yorgunluk ve son dönemde yaşanan süreç" olarak belirtti.

Köse'nin sürece atıf yaptığı açıklaması şu şekilde:

Ayrıca Köse'nin görev süresinin dolmasına 10 buçuk ay kaldığı bilgisi alındı.

"İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI"

İmamoğlu, Kastamonu’da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"2020'de diplomamı sorgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne, fakültem tarafından ‘İmamoğlu’nun yatay geçişi her yönüyle uygundur’ raporu verilmişti. Bu raporu biz bile yeni öğrendik. Altında dekan olan profesörün de imzası var. 2020'de bu raporu veren dekan Prof. Dr. Kâmil Ahmet Köse’ye öyle baskı yaptılar, öyle canından bezdirdiler ki… Yılların bilim insanı bugün istifa etmek zorunda kaldı."