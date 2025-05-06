İmamoğlu'nun diploması silindi

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği CHP Cumhurbakanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi.

İmamoğlu'nun E-Devlet'ten yapacağı mezuniyet sorgusunda artık lise mezunu olduğu görünecek.

DİPLOMA İPTALİNE KARŞI HUKUKİ MÜCADELE BAŞLADI

Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı dava açtı. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, dava açma kararını sosyal medya üzerinden duyurarak, “Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun şekilde elde ettiği üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine aykırı bir şekilde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir. Evrensel hukuk kurallarına, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde dava açtık” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili tartışmalar, 2019 yerel seçimlerinin ardından gündeme gelmişti. 15 Şubat 2020’de CİMER’e yapılan bir başvuruda, İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz bir şekilde geçiş yaptığı iddia edilmişti.

İddialar kısa sürede yeniden alevlenirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 22 Şubat 2025’te soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasını 18 Mart 2025’te iptal etmişti.

O dönemde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İmamoğlu’nun adaylık için üniversite mezunu olma şartını karşılaması gerekiyordu. Diploma iptaliyle, İmamoğlu’nun adaylığının önü kesilmiş oldu.