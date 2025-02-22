İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin CHP'den açıklama! 'YÖK'ün diploma iptal etme yetkisi yok'

Kaynak: ANKA
İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin CHP'den açıklama! 'YÖK'ün diploma iptal etme yetkisi yok'

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği iddiasının doğru olmadığı açıkladı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından iptal edildiği bilgisinin doğru olmadığını belirtti.

Özer açıklamasında şunları ifade etti:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."

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