İmamoğlu'nun diplomasına iptal kararı! Dekanlar karara imza atmıyor

Düzenleme: Kaynak: NOW TV
İmamoğlu'nun diplomasına iptal kararı! Dekanlar karara imza atmıyor

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, gözaltına alınmadan bir gün önce diploma iptali ile karşılaşmıştı. İptal kararının üstünden 40 gün geçmesine rağmen tebliğ gerçekleşmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Erkem İmamoğlu, diploması iptal edilerek başlatılan çok sayıda soruşturma üzerine gözaltına alınmıştı.

Gözaltı işlemleri sonrası İmamoğlu, tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Diploma iptaline ilişkin usulsüzlük ve tartışmalar devam ediyor.

KARAR 40 GÜNDÜR TEBLİĞ EDİLMEDİ

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin tebliğ 40 gündür yapılmadı. E-Devlet sorgusunda ise İmamoğlu hala üniversite mezunu olarak görülüyor.

NOW’un haberine göre bu durumun nedeni olarak bazı İstanbul Üniversitesi'ndeki dekanların karara imza atmak istememesi olarak gösteriliyor.

Tebligatın yapılması üzerine avukatların kararın iptaline ilişkin dava açacağı biliniyor.

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