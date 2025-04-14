İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden isim o vakfın mensubu çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, diploması iptal edilirken başlatılan soruşturmalar kapsamında da tutuklanmıştı.

Diploma iptaline yönelik tartışmalar gündemde yer almaya devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal edenler hakkında harekete geçildi!

Öte yandan İstanbul Üniversitesi’nin diploma iptaline ilişkin referans aldığı komisyon raporunun heyetinde yer alan bir isim dikkat çekti.

İKTİDARA YAKIN VAKFIN MENSUBU ÇIKTI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre imzası bulunan üç kişiden biri olan akademisyen ve tiyatrocu Doç. Dr. Yasin Çetin’in, iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) mensubu ve eğitmenlerinden olduğu ortaya çıktı.

Çetin’in aynı zamanda, çok sayıda AKP’li belediyeye danışmanlık hizmeti verdiği de basına yansımıştı.

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İmamoğlu'nun diploma iptalindeki raporda dikkat çeken 7 hata