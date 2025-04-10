İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiren isim AKP'li başkanın danışmanı çıktı

Silivri'de tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden 1994 yılında aldığı diploması, 18 Mart 2025’te üniversitenin yönetim kurulunun kararı ile iptal edildi.

Kurul, karara gerekçe olarak üniversite tarafından görevlendirilen heyetin inceleme raporunu gösterdi. İmamoğlu diplomasının iptalinin hemen ardından 19 Mart’ta ise gözaltına alındı ve 23 Mart’ta tutuklandı.

HalkTV’nin aktardığı habere göre, İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin inceleme raporu hazırlayan üç akademisyen arasında üniversite konservatuarından Doç. Dr. Yasin Çetin de yer aldı.

Çetin’in 2016 ile 2018 yılları arasında, yani AKP'li yönetim döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın repertuar kurulu üyesi olarak görev yaptığı, kadrolu çalışan olmadığı ortaya çıktı. Çetin’in yönettiği oyunlar da AKP döneminde Şehir Tiyatroları sahnesinde izleyici ile buluştu.

Çetin, 2019 yılının ocak ayında Gazete Kadıköy’e verdiği bir röportajda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da her ay yaklaşık 50 kadar kültür merkezinde 120 civarında oyun sahneletiyormuş. Bir temsil de bizim yapmamız istendi. O şekilde Vecihi Hürkuş’un semtinde oynama şansımız oldu” demişti.

İŞTEN AYRILDI, YENİ AKİT’TE İBB'Yİ HEDEF ALDI

Çetin’in görevinin süresinin dolması ile sonlandığı belirtilirken, daha sonra ise İBB yönetimini hedef alan açıklamalar yaptı.

2021 yılında repertuardan çıkartılan oyunlara ilişkin Yeni Akit’e açıklama yaparak, “İBB Şehir Tiyatrosu tarafından alınan karar 'ideolojik' bir yaklaşımdan ibaret” demişti.

Çetin, bu görevinden ayrıldıktan sonra ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladı. Önce Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürü olan, ardından da Kültür Sanat Şube Müdürlüğü görevine atanan Yasin Çetin, 2020 yılının haziran ayında dönemin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Ekrem Yüce'nin kültürden sorumlu danışmanı oldu.

Çetin 2022 yılında ise İstanbul Medipol Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak işe başladı.

2023 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde doktor öğretim görevlisi olurken, 2024 yılında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak işe başladı. Doçentlik unvanını 2024 yılında alan Çetin burada görevine devam etti.