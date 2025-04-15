İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettirmişti! Öğrencilerden dekana büyük şok!

Kaynak: Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal sürecinde imzası bulunan Prof. Dr. Yüksel Demir, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından protesto edildi.

Demir, öğrencilerin iptal kararına ilişkin yönelttiği sorulara yanıt vermeden, güvenlik eşliğinde salonu terk etmek zorunda kaldı.

SERT SORULAR, CEVAPSIZ KALDI
İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Demir'i Ortabahçe'ye davet ederek iptal kararı hakkında açıklama yapmasını istedi. Öğrenciler, "Neden imza attınız? Bu kararın siyasi olduğunun farkında mısınız? İmza atmama şansınız var mıydı? Bizim diplomalarımız iptal edilmek istenirse yine imza atar mısınız?" gibi sorular yöneltti. Ancak Demir hiçbir soruya cevap vermedi.

'YÜKSEL DIŞARI' SLOGANLARI
Demir'in sessiz kalması üzerine öğrenciler, "Yüksel dışarı, üniversiteler bizimdir" sloganlarıyla tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından Demir, güvenlik görevlileri eşliğinde alandan ayrıldı. Öğrencilerin protestosu, İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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