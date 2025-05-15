İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı çıktı! Kardeşi görevden alındı

Düzenleme: Kaynak: t24
İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı çıktı! Kardeşi görevden alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıllık üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı mütalaa veren ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer'in kardeşi Dr. Abdülvahit Sözer Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı görevinden alındı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eski Dekanı ve ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer, Silivri'de tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve "ahmak" davası kapsamında bilimsel mütalaa hazırlamıştı.

KARDEŞİ GÖREVDEN ALINDI

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, eski İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer'in kardeşi Dr. Abdülvahit Sözüer, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı görevinden alındı.

Müşavirliğe çekilen Sözüer'in görevden alınmasında Adem Sözüer'in İmamoğlu lehine verdiği mütalaaların da etkili olduğu iddia edildi.

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Eski İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Ceza Hukukçusu Prof. Adem Sözüer

"HAKSIZLIĞA UĞRAYANLARI SAVUNMASIZ BIRAKMAMIZ ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR"

İBB'deye yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında İmamoğlu'nun avukatlığını bıraktığı öne sürülen Adem Sözüer, İmamoğlu hakkında dava ve soruşturma kapsamında sadece bilimsel görüş verdiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İmamoğlu'nun avukatlığını üstlenmediğim için, bırakmam da söz konusu değildir. Gerektiğinde elbette avukatlık hizmeti de verilir. Hukuk fakültesi diplomasını alırken yaptığımız yeminin gereği olarak haksızlığa uğrayanları savunmasız bırakmamız asla mümkün değildir"

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